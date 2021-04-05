Финский арбитр Юкка-Пекка Койстинен получил серьезную травму после попадания шайбы в лицо в матче чемпионата Финляндии по хоккею между ХПК и "Юкуритом"

Shargo / YouTube

Финский арбитр Юкка-Пекка Койстинен получил серьезную травму после попадания шайбы в лицо в матче чемпионата Финляндии по хоккею между ХПК и "Юкуритом", сообщает агентство "Р-Спорт" со ссылкой на местное издание Iltalehti .

Во втором периоде субботней встречи шайба срикошетила в лицо арбитра после сильнейшего щелчка по воротам "Юкурита" в исполнении форварда клуба ХПК Миро Руоконена. Рефери тут же упал на лед и долгое время не мог подняться, держась за челюсть.

В результате удара судья получил перелом верхней челюсти и повредил как минимум семь зубов, из них четыре полностью вылетели, а еще три были обломаны. Судья не смог продолжить матч и отправил в раздевалку.

"Все потускнело, как будто кто-то выключил свет. Вот почему я упал, но я пришел в сознание очень быстро. Когда лежал на льду, мне казалось, что все зубы выпали изо рта. Потом я два с половиной часа пролежал в кресле стоматолога", - сказал Койстинен.

По словам бывшего хоккеиста, за игровую карьеру потерявшего всего один зуб, на восстановление его челюсти уйдет около полугода.

"Шайба могла попасть на несколько сантиметров ниже и угодить в шею. Не знаю, говорили ли мы сейчас бы при таком исходе событий. Зато у меня теперь хороший режим для похудания, так как около месяца не смогу есть твердую пищу", - пошутил пострадавший.