livephotosport / DepositPhotos ISU подтвердил проведение Гран-при по фигурному катанию, но с рядом ограничений

livephotosport / DepositPhotos

Международный союз конькобежцев (ISU), как и ожидалось, официально объявил о проведении серии Гран-при по фигурному катанию сезона-2020/21. Однако из-за пандемии коронавируса формат соревнований претерпел значительные изменения, сообщается на официальном сайте ISU.

Этапы Гран-при будут проходить с ограничениями. В соревнованиях смогут принять участие три категории фигуристов. Это спортсмены, живущие в странах-хозяйках этапов, спортсмены, которые в них тренируются, а также те фигуристы, которые смогут прибыть в данные страны, соблюдая все правила безопасности в условиях пандемии.

Результаты Гран-при не занесут в мировой рейтинг, а баллы, показанные участниками соревнований, не будут учитываться в качестве технического минимума для чемпионатов под эгидой ISU.

Специальная рабочая группа дорабатывает регламент Гран-при, а также критерии и ограничения для участников, размеры призовых и условия попадания в финал. Все детали будут опубликованы в максимально короткие сроки.

The ISU Council met on August 3, 2020 via an online meeting to discuss the 2020/21 ISU Grand Prix of Figure Skating Series among other topics.



Read the full news and ISU Communication ➡️ https://t.co/2sLRC91L8L #FigureSkating #GPFigure pic.twitter.com/jkvox2zXwp— ISU Figure Skating (@ISU_Figure) August 4, 2020

Серия Гран-при по фигурному катанию сезона-2020/21 из шести этапов должна стартовать в октябре. Этапы соревнований пройдут в США (23-25 октября), Канаде (30 октября - 1 ноября), Китае (6-8 ноября), Франции (13-15 ноября), России (20-22 ноября) и Японии (27-29 ноября).

Судьба Финала Гран-при, который должен пройти в Пекине с 10 по 13 декабря в качестве тестового олимпийского турнира, решится позднее после консультации с китайской стороной.

Добавим, что 20 июля ISU сообщил об отмене серии юниорского Гран-при сезона-2020/21 из-за сложной обстановки, связанной с ограничениями в мире на поездки из-за пандемии.

Нина Мозер: Никто не понимает, к чему готовиться

Заслуженный тренер России Нина Мозер выразила озабоченность неопределенностью ситуации с коронавирусом, которая не дает никакого понимания о выстраивании подготовки фигуристов.

"Сложный сезон, непонятно, как будет все складываться в нем, загадка в том, кто и как будет набирать форму. Кто вообще развалится, кто-то приведет себя в порядок. Ведь сезон начнется с листа. Поэтому трудно оценивать все происходящее. Кто-то гадает на картах, кто-то на кофейной гуще, а я вообще не гадаю. Обидно, что никто не понимает, к чему готовиться", - заявила Мозер РИА "Новости", комментируя решение ISU сохранить серию Гран-при.