Pixabay.com Теннисист Надаль решил не защищать титул чемпиона US Open, опасаясь COVID-19

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Вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль не будет участвовать в розыгрыше Открытого чемпионата США по теннису в 2020 году, который планируется провести в Нью-Йорке с 31 августа по 13 сентября. Об этом прошлогодний чемпион турнира сообщил посредством соцсетей.

"После долгих размышлений я решил не участвовать в этом году в US Open. Ситуация во всем мире очень сложная, число зараженных коронавирусом увеличивается, похоже, мы до сих пор не можем ее контролировать. Мне было трудно принять это решение, но на этот раз я решил прислушаться к своему сердцу и пока предпочитаю не путешествовать", - написал 34-летний Надаль в Twitter, зазвав "варварским" сокращенный теннисный календарь после четырех месяцев перерыва.

В прошлом сезоне Надаль стал чемпионом US Open, обыграв в пяти партиях финального матча россиянина Даниила Медведева.

This is a decision I never wanted to take but I have decided to follow my heart this time and for the time being I rather not travel. pic.twitter.com/8VA0aSACVy— Rafa Nadal (@RafaelNadal) August 4, 2020

В коллекции 34-летнего Надаля 85 титулов на турнирах ATP, он 19 раз выигрывал соревнования Большого шлема, к которым относится Открытый чемпионат США.

Ранее от участия в US Open из-за опасений, связанных с коронавирусом, отказалась первая ракетка мира среди женщин австралийка Эшли Барти. Действующая чемпионка канадка Бьянка Андрееску планирует защищать свой титул.