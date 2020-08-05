Московский футбольный клуб "Спартак" на своем официальном сайте объявил о подписании соглашения с узбекским полузащитником Остоном Уруновым, ранее выступавшим за "Уфу".

19-летним футболист подписал с красно-белыми долгосрочный контракт, детали которого не разглашаются, и будет играть под 20-м номером.

По данным СМИ, "Спартак" был готов заплатить за новичка 2 миллиона евро, а сам Урунов будет зарабатывать в московском клубе 600 тысяч евро в год.

В прошедшем сезоне Российской Премьер-лиги (РПЛ) Остон провел 10 матчей за "Уфу", в которых не отметился результативными действиями и заработал две желтые карточки. В российский клуб он перешел в феврале 2020 года из узбекистанского "Локомотива" (Ташкент). Также в послужном списке хавбека есть три матча в составе сборной Узбекистана.

Председатель попечительского совета "Уфы" Ростислав Мурзагулов отметил в интервью "Чемпионату", что за узбеком охотилось несколько отечественных и зарубежных клубов, было выбрано самое выгодное предложение.

"У нас изначально было понимание, что Урунов взлетит и за ним будут охотиться большие и серьезные клубы. Мы надеялись на его развитие. Мы поздравляем его с этим трансфером! Решение о переходе в "Спартак" принято также исходя из желания самого игрока, агента и его обязательств перед теми людьми, которые помогали ему раньше", - сказал Мурзагулов.

Сам Урунов тоже прокомментировал свой переход в московский клуб.

???? Остон Урунов: "Теперь у "Спартака" 35 миллионов болельщиков в Узбекистане"! ????????

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Дебютное интервью и первая тренировка нашего новичка ????????https://t.co/FIPikCoeVQ pic.twitter.com/5NrHmv7jyP— ФК "Спартак-Москва" (@fcsm_official) August 5, 2020

"Спартак" - самый титулованный клуб, народная команда. Мой отец всегда мечтал, чтобы я стал игроком красно-белых. Можно сказать, что у красно-белых появилось 35 миллионов новых болельщиков. Это все население нашей страны", - цитирует новичка официальный сайт "Спартака".