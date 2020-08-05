kovop58@gmail.com / DepositPhotos "Каролина" обыграла "Нью-Йорк Рейнджерс" в третьем матче серии предварительного раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и вышла в четвертьфинал Восточной конференции

kovop58@gmail.com / DepositPhotos

"Каролина" обыграла "Нью-Йорк Рейнджерс" в третьем матче серии предварительного раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и вышла в четвертьфинал Восточной конференции.

Встреча прошла в Торонто без зрителей и завершилась со счетом 4:1 в пользу "Харрикейнз", в составе которых результативной передачей отметился российский форвард Андрей Свечников.

"Каролина" закрыла серию со счетом 3-0 стала первой командой, которая преодолела предварительный раунд нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли. Своего соперника команда узнает по итогам мини-турнира, где принимают участие "Бостон", "Тампа", "Вашингтон" и "Филадельфия".

"Рейнджерс", где выступают россияне Артемий Панарин, Павел Бучневич и Игорь Шестеркин, завершил выступления в этом сезоне.

Напомним, что Панарин провел блистательный регулярный чемпионат и стал лучшим игроком клуба из Нью-Йорка, набрав 95 очков. За это он был дважды номинирован на титул самого ценного хоккеиста лиги - "Харт Трофи" и "Тед Линдсей Эворд".

Четвертьфинал Восточной конференции стартует 11 августа в Торонто, серии будут проходить до четырех побед. Встречи в рамках Западной конференции пройдут в Эдмонтоне. Там же состоится финальная серия розыгрыша Кубка Стэнли.