Российская саночница Виктория Демченко перевернулась на большой скорости во время первой попытки на этапе Кубка мира по санному спорту в немецком Альтенберге.

Виктория не смогла выйти из поворота, ее развернуло в воздухе, после чего она приземлилась на живот и ударилась головой о бортик.

Демченко сумела вернуться на сани и завершить заезд, но на старт второй попытки не вышла.

"С Викторией все в порядке. Она не вышла на старт второй попытки по причине большого отставания от остальных. Не было никакого смысла снова выходить", - сообщил ТАСС отец и тренер спортсменки Альберт Демченко.

В январе 2019 года Демченко после падения на другой немецкой трассе, в Кёнигсзе, была госпитализирована с легким сотрясением мозга Соревнования были временно приостановлены, спортсменка сутки провела в больнице. Тогда Демченко сумела восстановиться за три недели и выступить на чемпионате мира в немецком Винтерберге.

Победила на соревнованиях в немецком Альтенберге российская саночница Татьяна Иванова. Второе место заняла представительница Германии Натали Гайзенбергер, третьей стала россиянка Екатерина Катникова.