Ксения Шойгу стала новым президентом Федерации триатлона России (ФТР). Выборы руководства организации состоялись на безальтернативной основе в здании Олимпийского комитета России (ОКР).

Кандидатура дочери министра обороны России была предложена теперь уже бывшим главой федерации Петром Ивановым, которого 30 ноября избрали президентом Всероссийской федерации легкой атлетики.

"Буду стараться сделать максимальное количество благих дел в этой должности", - приводит слова Шойгу ТАСС .

Шойгу 29 лет, она занимает должность советника заместителя председателя правления Газпромбанка. Является руководителем "Лиги героев", которая занимается организацией массовых спортивных мероприятий, в том числе проектов "Забег.РФ", "Гонка героев", "Арена героев".