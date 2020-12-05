Фото: Александр Александров / YouTube.com В матче 17-го тура чемпионата России по футболу "Спартак" в Москве со счетом 5:1 разгромил "Тамбов". Голами в составе хозяев поля отметились нападающие Джордан Ларссон (27, 83,), Эсекьель Понсе (64' 90+2') и Самуэль Жиго (87'), у гостей мяч забил нападающий Герман Онугха (65')

Фото: Александр Александров / YouTube.com

В матче 17-го тура чемпионата России по футболу "Спартак" в Москве со счетом 5:1 разгромил "Тамбов". Голами в составе хозяев поля отметились нападающие Джордан Ларссон (27, 83,), Эсекьель Понсе (64' 90+2') и Самуэль Жиго (87'), у гостей мяч забил нападающий Герман Онугха (65').

Отныне Ларссон и Понсе делят первое место в списке лучших бомбардиров первенства страны, в активе обоих футболистом по восемь голов.

Необходимо заметить, что ряд футболистов "Тамбова" бойкотировал встречу из-за задолженности по зарплате.

"Спартак" (35 очков) вышел на первое место в турнирной таблице, но уже сегодня его может потеснить "Зенит" (32), который в Санкт-Петербурге играет против "Урала" (19).