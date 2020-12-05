В матче 17-го тура чемпионата России по футболу "Спартак" в Москве со счетом 5:1 разгромил "Тамбов". Голами в составе хозяев поля отметились нападающие Джордан Ларссон (27, 83,), Эсекьель Понсе (64' 90+2') и Самуэль Жиго (87'), у гостей мяч забил нападающий Герман Онугха (65').
Отныне Ларссон и Понсе делят первое место в списке лучших бомбардиров первенства страны, в активе обоих футболистом по восемь голов.
Необходимо заметить, что ряд футболистов "Тамбова" бойкотировал встречу из-за задолженности по зарплате.
"Спартак" (35 очков) вышел на первое место в турнирной таблице, но уже сегодня его может потеснить "Зенит" (32), который в Санкт-Петербурге играет против "Урала" (19).
Нервно? Зато красиво! ????#СпартакТамбов - 5:1 (1:0)
Голы: Ларссон - 2 (27', 83'), Понсе - 2 (64', 90+') Жиго (87') pic.twitter.com/29lUr4irJN— ФК "Спартак-Москва" (@fcsm_official) December 5, 2020