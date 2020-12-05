Клуб Национальной хоккейной лиги "Ванкувер Кэнакс" разорвал трудовые отношения с исполнителем гимна Марком Доннелли, сообщает Sportsnet.

По информации издания, причиной увольнения послужило то, что Доннелли планировал выступить на митинге в знак протеста против ограничений из-за COVID-19.

Марк, работающий на играх "Ванкувера" с 2001 года, хотел спел гимн Канады на протесте в центре Ванкувера. После этого хоккейный клуб выступил с заявлением, в котором сообщается об увольнении Доннелли.

Сроки начала нового сезона НХЛ еще не утверждены. В середине декабря лига планировала открыть тренировочные лагеря, а в январе начать регулярный сезон.

The Canucks appear to have cut ties with anthem singer Mark Donnelly over his plan to sing at a rally to protest COVID-19 restrictions.https://t.co/HgmYGLfeIo— Sportsnet (@Sportsnet) December 5, 2020

Прошлый сезон НХЛ закончился 29 сентября. В финальной серии Кубка Стэнли "Тампа-Бэй Лайтнинг" переиграла "Даллас Старз" со счетом 4:2.