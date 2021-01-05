Российские лыжники заняли весь пьедестал на "Тур де Ски"

Россиянин Александр Большунов победил в гонке с раздельным стартом на 15 км свободным стилем в итальянском Тоблахе в рамках четвертого этапа лыжной многодневки "Тур де Ски". Отечественные лыжники заняли пять первых мест в этой гонке и показали семь лучших результатов из восьми.
Отметим, то из-за пандемии коронавируса в соревнованиях не принимают участия представители целого ряда ведущих лыжных держав.
Большунов первенствовал с результатом 32 минуты 49,6 секунды. Второе место занял Денис Спицов (+ 8,3 секунды), третьим стал Иван Якимушкин (+13,9), четвертым - Алексей Червоткин (+19,2), пятым - Артем Мальцев (+21,8). Евгений Белов пришел к финишу седьмым (+27,6), Андрей Мельниченко - восьмым (+29,2).
В спор сумел вмешаться лишь француз Морис Манифика, занявший шестую строчку итогового протокола "чемпионата России".
Un top 10 jouable pour @HugoLapalus74 dans ce " championnat de Russie " à #Toblach. 7e provisoire pour le moment. @Eurosport_FR #ChaletClub @SimonDSantos #RobinDuvillard pic.twitter.com/ztTA0aH9X9— Chalet ❄️ Club (@ChaletClub2021) January 5, 2021
Большунов также продолжает лидировать в общем зачете Кубка мира, в его активе 708 очков, вторым с огромным отрывом идет итальянец Федерико Пеллегрино (360).
В среду в Тоблахе пройдут мужская и женская гонки преследования классическим стилем.