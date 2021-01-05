Российские лыжники заняли весь пьедестал на "Тур де Ски"

FIS Cross Country / YouTube

Россиянин Александр Большунов победил в гонке с раздельным стартом на 15 км свободным стилем в итальянском Тоблахе в рамках четвертого этапа лыжной многодневки "Тур де Ски". Отечественные лыжники заняли пять первых мест в этой гонке и показали семь лучших результатов из восьми.

Отметим, то из-за пандемии коронавируса в соревнованиях не принимают участия представители целого ряда ведущих лыжных держав.

Большунов первенствовал с результатом 32 минуты 49,6 секунды. Второе место занял Денис Спицов (+ 8,3 секунды), третьим стал Иван Якимушкин (+13,9), четвертым - Алексей Червоткин (+19,2), пятым - Артем Мальцев (+21,8). Евгений Белов пришел к финишу седьмым (+27,6), Андрей Мельниченко - восьмым (+29,2).

В спор сумел вмешаться лишь француз Морис Манифика, занявший шестую строчку итогового протокола "чемпионата России".

Большунов также продолжает лидировать в общем зачете Кубка мира, в его активе 708 очков, вторым с огромным отрывом идет итальянец Федерико Пеллегрино (360).

В среду в Тоблахе пройдут мужская и женская гонки преследования классическим стилем.