Петербургский "Зенит" потерпел поражение от каталонской "Барселоны" в последнем матче четвертьфинальной серии Евролиги

Turkish Airlines EuroLeague / twitter.com

Петербургский "Зенит" потерпел поражение от каталонской "Барселоны" в последнем матче четвертьфинальной серии Евролиги.

Решающий раунд противостояния до трех побед, проходивший на площадке испанской команды, завершился со счетом 79:53 (23:14, 20:16, 14:9, 22:14) в пользу хозяев паркета. Наиболее результативным игроком матча стал игрок "Барселоны" Кори Хиггинс, набравший 15 очков.

Счет в серии до трех побед - 3-2 в пользу "Барселоны". На следующей стадии победители регулярного чемпионата встретятся с итальянским "Миланом", который со счетом 3-2 в своей серии одолел немецкую "Баварию".

В Финал четырех ранее вышел московский ЦСКА, который в другом полуфинале поспорит с турецким клубом "Анадолу Эфес". Финал четырех пройдет в немецком Кельне 28 и 30 мая.

Напомним, что "Зенит" дебютировал в Евролиге только в прошлом сезоне, получив специальное приглашение (wildcard). Тогда клуб стал последним в регулярном чемпионате, где в нынешнем сезоне занял восьмое место.

Действующим победителем Евролиги является ЦСКА, он выиграл ее в сезоне-2018/19. Предыдущий сезон-2019/20 завершился досрочно из-за пандемии коронавируса.