Обладатель титула "Самый сильный человек России" Эльбрус Нигматуллин установил национальной рекорд, сдвинув в уфимском международном аэропорту 36-тонный самолет.

Силач сначала провел тренировку, а потом прикрепил себя тросами к самолету и отбуксировал его. Рекорд фиксировал главный арбитр и судья, президент Федерации силового экстрима России Василий Грищенко.

В сертификате, который вручили Нигматуллину, говорится, что спортсмен установил рекорд России по truck-pull plane, отбуксировав самолет Boeing 737-500 весом 36 тонн на 25 метров за 44,58 секунды.

Нигматуллин заявил, что доволен результатом, так как на тренировках не мог сдвинуть такой самолет - ранее ему поддавались крылатые машины "гораздо полегче и другой модификации". Два месяца назад он предпринял неудачную попытку с Boeing 737.

"Я доволен собой. Рекорд посвящаю скончавшемуся градоначальнику Уфы Ульфату Мустафину, и так совпало, что сегодня аэропорт Уфы принял двухмиллионного пассажира, такая круглая дата и в один день", - цитирует заявление силача РИА "Новости".

"Самый сильный человек России". Эльбрус Нигматуллин установил Рекорд страны, сдвинув 36-тонный Boeing на 25 метров. pic.twitter.com/CDYjx97z5j— HIGHLY LIKELY LIKE (@HighlyLike) November 5, 2020

46-летний уроженец деревни Чубары Челябинской области Эльбрус Нигматуллин стал самым сильным человеком страны, когда в 2006 году на берегу Москвы-реки протащил теплоход весом 190 тонн. За свою карьеру силач двигал автобусы, трамвайные вагоны, паровозы, самолеты и даже дома, а однажды крутанул 34-тонное колесо обозрения в городском парке Челябинска.

Эльбрус также получил известность и как актер, исполнив роль башкирского национального героя Салавата Юлаева в историко-документальном фильме "Я не умер, башкиры!".