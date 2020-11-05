УЕФА просит разрешить футболистам случайно играть рукой

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин направил запрос главе Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино по поводу пересмотра правила игры рукой. В письме содержится просьба вернуть судьям право самим определять, была ли игра рукой умышленной.

Правило фиксации игры рукой было ужесточено в марте 2019 года Международным советом футбольных ассоциаций (IFAB). После этого судьи вынужденно стали назначать пенальти в случаях, когда мяч попадал в невольно вытянутую или поднятую игроком руку.

По мнению Чеферина, такие случаи неизбежны, но они приводят к чрезмерной фрагментации игры не должны наказываться. Это уже породило много несправедливых решений, которые подрывают дух игры и с разочарованием встречены футбольным сообществом.

"Попытка четко определить случаи, когда попадание мяча в руку является нарушением, привела ко многим несправедливым решениям, которые были встречены футбольным сообществом с растущим разочарованием и дискомфортом. В настоящее время защитники вынуждены принимать "неестественные" позы, чтобы избежать риска, что мяч попадет им в руку и будет назначен пенальти", - цитирует письмо Чеферина РИА "Новости".

Глава УЕФА считает, что нынешняя трактовка правила отличается от первоначально вложенного в него смысла. Он призвал вернуться к предыдущей формулировке, возможно, пересмотренной и дополненной положением, которое не позволяет непосредственно забивать голы любой частью руки.

"Если первоначальный смысл этой поправки заключался в том, чтобы избежать забитого гола рукой, то дополнение выходит далеко за рамки логического обоснования. Оно приводит к тому, что голы не засчитываются в ситуациях, когда мяч мог попасть в игрока без какого-либо намерения последнего, даже если рука находилась в естественном положении и рикошет не оказал существенного влияния на гол", - добавил он.

Глава УЕФА надеется, что правило может быть вновь пересмотрено на заседании IFAB в начале следующего года.