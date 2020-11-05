Doha Stadium Plus Qatar / wikimedia.org Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино может покинуть ряды Международного олимпийского комитета, членом которого он стал в январе текущего года

Doha Stadium Plus Qatar / wikimedia.org

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино может покинуть ряды Международного олимпийского комитета (МОК), членом которого он стал в январе текущего года, сообщает издание Le Monde.

Жалобу на высшего футбольного чиновника с требованием немедленно начать расследование c целью его дальнейшего исключения из МОК 26 октября подала швейцарская фирма Sport 7, занимающаяся в том числе расследованием незаконной деятельности футбольных агентов.

В компании уверены, что Инфантино нарушил сразу несколько норм Олимпийской хартии.

Минувшим летом Инфантино стал фигурантом уголовного дела, которое инициировала прокуратура Швейцарии. Главу ФИФА заподозрили в злоупотреблениях полномочиями, нарушении служебной тайны и препятствии уголовному расследованию. В преступных действиях также могли быть замешаны сотрудники ведомства, проводившие внутреннее расследование на предмет коррупции в организации.

Affaires FIFA : dépôt d'une " dénonciation " contre Gianni Infantino auprès du CIO https://t.co/YHd0q3QSrf— Le Monde Sport (@lemonde_sport) November 2, 2020

В частности, Инфантино обвиняли в тайных встречах весной 2016 года с генеральным прокурором Швейцарии Майклом Лаубером, в то время как его офис вел сразу несколько дел о предполагаемой коррупции в руководящем органе мирового футбола. Самому Лауберу эти встречи стоили должности.

А августе комитет ФИФА по этике закрыл внутреннее расследование против своего президента, не выявив нарушений с его стороны.

Джанни Инфантино был избран президентом ФИФА на внеочередном конгрессе в феврале 2016 года. На этом посту он сменил Йозефа Блаттера, который ушел в отставку после аналогичного расследования Швейцарской прокуратуры относительно многочисленных коррупционных скандалов в этой организации.