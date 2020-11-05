ncousla / DepositPhotos Испанский теннисист Рафаэль Надаль одержал 1000-ю победу в карьере

ncousla / DepositPhotos

Испанец Рафаэль Надаль одержал тысячную победу в карьере на турнирах серии Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), переиграв свое го соотечественника Фелисиано Лопеса во втором круге парижского "Мастерса".

Встреча завершилась со счетом 4:6, 7:6 (7:5), 6:4 в пользу 34-летнего Надаля, для которого эта победа стала 1000-й при 201-м поражении.

Рафаэль стал лишь четвертым игроком в открытой теннисной эре после Джимми Коннорса (1274 побед), Роджера Федерера (1242) и Ивана Лендла (1068), достигшим этого невероятного рубежа. Кроме того, за тысячу победных матчей перевалили две теннисистки: Крис Эверт (1304) и Мартина Навратилова (1442).

"1000-я победа означает, что я стар. Достижение этой отметки связано с тем, что я хорошо играл в течение многих лет, и это делает меня счастливым", - цитирует Надаля АР.

На сегодняшний день испанец занимает второе место в рейтинге ATP, он является победителем 86 турниров организации, среди которых 20 турниров серии Большого шлема.