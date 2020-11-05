Shory / wikimedia.org Экс-защитник футбольного клуба "Ливерпуль" Мамаду Сако выиграл дело против Всемирного антидопингового агентства (WADA) в Королевском суде Лондона

Shory / wikimedia.org

Экс-защитник футбольного клуба "Ливерпуль" Мамаду Сако выиграл дело против Всемирного антидопингового агентства (WADA) в Королевском суде Лондона. WADA принесло извинения и выплатило денежную компенсацию за ущерб, причиненный спортсмену в результате ошибки в допинг-тестировании и стоившей ему карьеры в "Ливерпуле".

Суд признал, что WADA оклеветало Сако, и тому положено "существенное возмещение понесенного ущерба", сообщает Sky Sports.

В апреле 2016 года Сако был отстранен от футбола на 30 дней после обнаружения в его организме жиросжигающего препарата хигенамина. В связи с этим он пропустил финал Лиги Европы и не попал в состав сборной Франции на Евро-2016. Позже дисциплинарный комитет УЕФА оправдал Сако, заявив, что найденное у него вещество не входит в запрещенный список.

"WADA приносит свои извинения за несоответствующие действительности заявления, которые содержались в первом и втором сообщении для прессы. WADA признает, что организации не следовало делать таких заявлений, учитывая, что господин Сако был оправдан УЕФА", - говорится в заявлении агентства.

The ban caused the former #LFC defender to miss a #UEL final...????— Sky Sports (@SkySports) November 4, 2020

Дисциплинарный комитет УЕФА полностью оправдал футболиста еще в июле 2016, подвергнув жесткой критике действия WADA.

30-летний Сако, ныне выступающий за "Кристал Пэлас", в июле 2019 года подал в суд на WADA и потребовал компенсации в размере 13 млн фунтов стерлингов. Какую в итоге сумму он получил, не уточняется. Отмечается лишь, что после успешной апелляции он получит "солидную компенсацию за убытки".

"Я счастлив за мою семью, за всех моих друзей, за людей, которые были вокруг меня в те тяжелые годы. Это непросто, когда ты профессиональный спортсмен и тебя обвиняют в употреблении допинга. Это худшее, что может с тобой случиться. Правда требует времени, чтобы выйти наружу, и я рад, что WADA извинилось", - цитирует Сако The Guardian.