Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал полузащитника "Тамбова" Гурама Тетрашвили на четыре матча за нарушение в игре 13-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) с московским "Динамо" (1:2), состоявшейся воскресенье.

Тетрашвили получил в этой встрече прямую красную карточку за то, что во втором тайме умышленно наступил на ногу лежавшему на газоне полузащитнику бело-голубых Себастьяну Шиманьскому.

После игры футболист извинился за удаление перед всеми (родителями, тренерами, командой и болельщиками), кроме самого пострадавшего, а наставник "Тамбова" Сергей Первушин пообещал применить к Тетрашвили санкции.

"Тетрашвили дисквалифицирован на четыре матча чемпионата России. Футболист был на заседании, сказал, что сожалеет о своем поступке и не должен был делать так. Он принес извинения клубу, тренерскому штабу и болельщикам "Тамбова". На наш вопрос, принес ли он извинения Шиманьскому, сказал, что нет", - цитирует РИА "Новости" главу КДК РФС Артура Григорьянца.

ФК "Тамбов" за неподобающее поведение команды, игроки которой получили в этом матче две красные карточки, также оштрафован на 100 тысяч рублей.