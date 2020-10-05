В хоккейном "Ак Барсе" вспышка ОРВИ, но не исключены заболевания коронавирусом

Казанский "Ак Барс" подтвердил наличие симптомов ОРВИ у хоккеистов, а также представителей тренерского штаба.

"Несколько игроков "Ак Барса", представителей тренерского штаба и персонала команды имеют симптомы ОРВИ. Они были изолированы сразу при появлении симптомов и продолжают находиться на изоляции до получения результатов тестирования на коронавирус, которое было пройдено утром 5 октября.

В занятии участвуют пять игроков, которые еще вчера выступали за "Барс" в матче регулярного чемпионата ВХЛ со "Звездой" (1:2). Это вратарь Артур Ахтямов, защитники Константин Лучевников и Дмитрий Мужиков, нападающие Дмитрий Кателевский и Руслан Галимзянов", - говорится в сообщении на официальном сайте казанского клуба.

Ранее появилась информация, что нападающие команды Данис Зарипов и Найджел Доус, а также защитник Микаэль Викстранд заразились коронавирусом. Сегодня казанцев ждет домашняя встреча с уфимским "Салаватом Юлаевым".