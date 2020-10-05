Pixabay.com В гостевом матче четвертого тура чемпионата Англии лондонский "Тоттенхэм" на стадионе "Олд Траффорд" победил со счетом 6:1 "Манчестер Юнайтед"

Pixabay.com

В гостевом матче четвертого тура чемпионата Англии лондонский "Тоттенхэм" на стадионе "Олд Траффорд" победил со счетом 6:1 "Манчестер Юнайтед".

Сначала забили хозяева поля: отличился Бруну Фернандеш (2'), но затем мячи в сетку ворот отправляли только футболисты столичного клуба - Танги Ндомбеле (4'), Сон Хын Мин (7', 37'), Гарри Кейн (30', 79') и Серж Орье (51').

В первом тайме после провокации со стороны Эрика Ламелы нападающий "Манчестер Юнайтед" Антони Марсьяль ударил соперника ладонью по лицу и был удален с поля.

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью ранее работал в "Манчестер Юнайтед" и стал с клубом победителем Лиги Европы. Он впервые победил "Манчестер Юнайтед" после ухода из команды.

???? Jose Mourinho equalled his biggest margin of victory away from home in the #PL - winning by 5 goals for the first time since his Chelsea side won 5-0 at Swansea in Jan 2015#MUNTOT pic.twitter.com/EiPmIYp5lX— Premier League (@premierleague) October 4, 2020

Позднее в воскресенье бирмингемская "Астон Вилла" на своем поле со счетом 7:2 разгромила "Ливерпуль", который является действующим чемпионом Англии. Хет-триком отметился Оливер Уоткинс (4', 22', 39'), также ворота гостей поразили Джон Макгинн (35'), Росс Баркли (55') и Джек Грилиш (66', 75'). У проигравших дубль сделал Мохамед Салах (33', 60').

К слову, в прошлом сезоне "Астон Вилла" разгромила "Ливерпуль" (5:0) в четвертьфинале Кубка английской лиги, тогда "Ливерпуль" вышел на матч молодежным составом из-за того, что основной состав был задействован в играх клубного чемпионата мира.

"Астон Вилла" (9) является одной из двух команд, не потерявшей очков в чемпионате Англии. Клуб выиграл три стартовые встречи и располагается сейчас на втором месте в турнирной таблице, выше только "Эвертон" (12), который провел на один матч больше.