NBA / twitter.com В Орландо баскетболисты "Майами" одолели "Лос-Анджелес Лейкерс" со счетом 115:104 в третьем матче финальной серии плей-офф НБА

NBA / twitter.com

В Орландо баскетболисты "Майами" одолели "Лос-Анджелес Лейкерс" со счетом 115:104 в третьем матче финальной серии плей-офф НБА. Самым результативным игроком встречи стал легкий форвард победителей Джимми Батлер, которому удалось набрать 40 очков.

"Думаю, что Джимми феноменален. Он сделал все, что им нужно было сделать сегодня вечером, и он добился большого успеха в важнейшей игре. Мы посмотрим матч и подумаем, как нам стать лучше в следующем матче. Но я думаю что он великолепен", - приводит ASAP Sports слова лидера "Лейкерс" Леброна Джеймса, который в этой встрече принес своему клубу 25 очков.

В стартовом составе "Майами" на площадку вышли Тайлер Хирроу, Данкан Робинсон, Джимми Батлер, Джей Краудер и Мейерс Леонард. Впервые в XXI веке в старте команды в финале НБА появились три белых игрока (Хирроу, Робинсон и Леонард), в последний раз это делала "Юта Джаз" в 1998 году.

Счет в серии до четырех побед стал 2:1 в пользу "Лос-Анджелес Лейкерс". Следующая игра противостояния состоится 7 октября.