В матче третьего тура чемпионата Германии "Бавария" в Мюнхене со счетом 4:3 обыграла берлинскую "Герту". В составе хозяев четыре мяча забил польский нападающий Роберт Левандовски (40', 51', 85', 93'). Решающий удар главный герой встречи, признанный лучшим футболистом Европы по версии УЕФА, нанес с 11-метровой отметки в компенсированное время.

У "Герты" отличились Джон Кордоба (60'), Матеус Кунья (71') и Джессик Нганкам (88').

"Несмотря на усталость, можно показывать свою игру. Роберт Левандовски это продемонстрировал. Из тех шансов, что у него были, он сотворил голы. Роберт - абсолютный бомбардир", - приводит слова главного тренера "Баварии" Ханса-Дитера Флика официальный сайт клуба.

"Бавария" под руководством Флика, ставшая чемпионом страны, победившая в Кубке Германии, Лиге чемпионов, выигравшая Суперкубка УЕФА и Суперкубок Германии, пока располагается на четвертом месте в турнирной таблице Бундеслиги, имея в своем активе шесть очков. В предыдущем туре мюнхенский клуб был разгромлен "Хоффенхаймом" - 4:1.