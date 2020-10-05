Российский теннисист Андрей Рублев со счетом 6:7 (4:7), 7:5, 6:4, 7:6 (7:3) обыграл венгра Мартона Фучовича в матче четвертого круга Открытого чемпионата Франции.

"Мне немного повезло. Он был впереди со счетом 5:3 во втором сете, выиграл гейм на моей подаче в третьем сете, потом я взял несколько геймов на его подаче. Было очень тяжело. В нынешних условиях ты можешь проигрывать на каждой своей подаче, приходится играть длительные розыгрыши. Очень трудно держать свою подачу, не проиграв ни гейма", - приводит слова Рублева пресс-служба турнира в Twitter.

Соперником 22-летнего россиянина по четвертьфиналу будет грек Стефанос Циципас. В сентябре Рублев и Циципас встречались в финале турнира ATP в Гамбурге, тогда победу одержал Андрей.

Общий призовой фонд соревнования, проходящего в Париже на грунтовых кортах, составляет 38 млн евро.