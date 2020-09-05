kovop58@gmail.com / DepositPhotos Хоккеисты "Далласа" одолели "Колорадо" в овертайме седьмого матча серии 1/4 финала Кубка Стэнли со счетом 5:4 (ОТ). В составе победителей две шайбы забросил российский форвард Александр Радулов (3', 52'), но главным героем встречи стал его партнер по команде Йоэль Кивиранта (24', 57', 68'), оформивший хет-трик

kovop58@gmail.com / DepositPhotos

Хоккеисты "Далласа" одолели "Колорадо" в овертайме седьмого матча серии 1/4 финала Кубка Стэнли со счетом 5:4 (ОТ). В составе победителей две шайбы забросил российский форвард Александр Радулов (3', 52'), но главным героем встречи стал его партнер по команде Йоэль Кивиранта (24', 57', 68'), оформивший хет-трик.

Для финна для эти шайбы стали первыми в плей-офф. Кивиранта лишь в нынешнем сезоне начал выступать за "Даллас", проведя до этого 11 матчей в регулярном чемпионате и одну встречу в плей-офф.

"Соперник был очень серьезным. Поэтому мы все понимали между собой, что не будет так легко, даже когда мы повели 2:0 в серии, - приводит слова Радулова официальный сайт НХЛ. - Да, мы хотели победить раньше. Но все пришло к седьмому матчу. А седьмая игра - что-то необыкновенное. И очень радует, когда у тебя получается в ней победить".

"That Colorado team is pretty damn good, and it really took every guy in that dressing room to get that win." https://t.co/Lz5Epg3BPn— Dallas Stars (@DallasStars) September 5, 2020

Форвард "Далласа" Денис Гурьянов отметился результативной передачей в эпизоде со вторым голом, а голкипер победителей Антон Худобин сделал 40 сейвов и был признан третьей звездой встречи.

В составе "Колорадо" дубль оформил российский нападающий Владислав Наместников (4', 57'), ставший второй звездой матча.

"Даллас" выиграл серию со счетом 4:3 и вышел в полуфинал Кубка Стэнли. Следующим соперником клуба будет "Вегас", который в семиматчевом противостоянии оказался сильнее "Ванкувера".