Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон показал лучшее время в квалификации восьмого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Италии, проехав лучший круг за 1 минуту 18,887 секунды, данный результат стал рекордом трассы в Монце.
"Это было неплохо. Сегодня команда выступила фантастически с точки зрения выпуска болидов на трассу, - приводит слова Хэмилтона Sky Sports. - Это было нелегко, ведь вы видели, как мы все были близки. Для чистого круга требовалось много усилий. Мне кажется, все сложилось. Я доволен".
Второе место занял партнер Хэмилтона по команде финн Валттери Боттас (+0,069), третье - испанец Карлос Сайнс - младший из "Макларена" (+0,808).
Россиянин Даниил Квят из "Альфа Таури" стартует с 11-й позиции в гонке, которая состоится в воскресенье, начало - 16:10 по московскому времени.
It's a 1:19.092 for @LewisHamilton!
New ???? Track ???? Record ????#ItalianGP ???????? #F1 pic.twitter.com/t1Tk2DnWZh— Formula 1 (@F1) September 5, 2020