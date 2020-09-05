Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон показал лучшее время в квалификации восьмого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Италии, проехав лучший круг за 1 минуту 18,887 секунды, данный результат стал рекордом трассы в Монце.

"Это было неплохо. Сегодня команда выступила фантастически с точки зрения выпуска болидов на трассу, - приводит слова Хэмилтона Sky Sports. - Это было нелегко, ведь вы видели, как мы все были близки. Для чистого круга требовалось много усилий. Мне кажется, все сложилось. Я доволен".

Второе место занял партнер Хэмилтона по команде финн Валттери Боттас (+0,069), третье - испанец Карлос Сайнс - младший из "Макларена" (+0,808).

Россиянин Даниил Квят из "Альфа Таури" стартует с 11-й позиции в гонке, которая состоится в воскресенье, начало - 16:10 по московскому времени.