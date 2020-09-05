Аргентинский нападающий Лионель Месси прибудет в расположение испанского футбольного клуба "Барселона" в понедельник, сообщает Mundo Deportivo.

Ранее 33-летний форвард сообщил боссам клуба о своем желании покинуть команду, но затем заявил, что принял решение остаться в Каталонии, так как не захотел вступать в юридический спор с клубом.

По информации источника, аргентинец должен был прибыть на базу клуба в субботу и пройти тестирование на коронавирус, однако в условленный день он не приехал. Аргентинец появится в расположении клуба в понедельник.

???? Luis Enrique sobre Messi: "Los clubs están por encima de todas las personas"



❗️ "Leo ha hecho que el Barça creciera de manera exponencial pero me hubiera gustado muchos más que se hubiera llegado un acuerdo"https://t.co/9a5fR1McL8— Mundo Deportivo (@mundodeportivo) September 5, 2020

Не так давно сообщалось, что после разговора с новым главным тренером Рональдом Куманом аргентинец выразил желание покинуть команду, расторгнув действующий контракт.

Аргентинец признался, что у него пропало желание заканчивать карьеру в "Барселоне" после болезненных поражений в Лиге чемпионов последних трех лет. На звезду претендовали английский "Манчестер Сити", французский "Пари Сен-Жермен" и итальянский "Ювентус".

Всю свою блестящую карьеру Лионель провел в "Барселоне". Он является воспитанником каталонской команды и дебютировал в ее основном составе в 2004 году. На счету аргентинца более 700 голов в профессиональной карьере, он десять раз выигрывал чемпионат Испании и четырежды - Лигу чемпионов.