Руководство Академии московского "Спартака" имени Федора Черенкова подало документы для получения солидарных выплат за воспитание полузащитника Алексея Миранчука, который в ближайшее время официально перейдет из "Локомотива" в итальянскую "Аталанту".

"Спартаковская академия направила все необходимые документы в "Аталанту" для получения солидарных выплат", - сообщил "Чемпионату" глава департамента по коммуникациям "Спартака" Антон Фетисов.

Миранчук, который попрощался с клубом и болельщиками после матча с "Зенитом", тренировался в академии "Спартака" в юности, а в 2011 году попал в систему "Локомотива". Спустя два года хавбек дебютировал за "железнодорожников" на взрослом уровне.

Ранее появилось фото 24-летнего спортсмена с футболкой "Аталанты". Алексей взял в новой команде 59-й номер. По неофициальной информации, итальянский клуб заплатит "Локомотиву" за игрока 14,5 млн евро.