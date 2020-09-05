На этапе Бриллиантовой лиги в Брюсселе 37-летний британский легкоатлет Мо Фара побил мировой рекорд в часовом беге, пробежав 21 330 метров. Ранее наивысшее достижение принадлежало Хайле Гебреселассие. Эфиоп установил его 27 июня 2007 года на Гран-при Остравы, преодолев за 60 минут 21 285 метров.

Второе место в беге на час занял бельгиец Башир Абди, также превзойдя предыдущий мировой рекорд (21 322 метра), третьим финишировал Эмиль Миллан из Швеции (20 128).

Четырехкратного олимпийского чемпиона никак не могут уличить в применении запрещенных препаратов, хотя поводов для этого предостаточно. В этом году, например, Британское антидопинговое агентство отказалось передавать для перепроверки WADA допинг-пробы Фары, опасаясь, что там их испортят.

Анализы спортсмена вызвали интерес в рамках расследования деятельности тренера Альберто Салазара, уличенного в контрабанде тестостерона. Оно включало в себя и работу с образцами всех его бывших подопечных, которые должны быть повторно протестированы.

Британцы ранее отказали и американским коллегам из USADA, когда те вели собственное расследование в отношении Салазара и как раз намеревались перепроверить пробы Фары с использованием новейших средств по обнаружению запрещенных веществ.

Американский тренер Альберто Салазар, трудившийся в так называемом проекте "Орегон", в частности с Мо Фарой, использовал смеси из разрешенных препаратов для повышения уровня тестостерона у своих подопечных на основе L-карнитина.

Шумиха вокруг британского бегуна началась из-за хакерской группы Fancy Bears, которая опубликовала список спортсменов, употреблявших допинг.

Впоследствии продолжала появляться информация о применении Фарой запрещенных препаратов, но чиновники WADA решили закрыть глаза на обвинения в адрес спортсмена.

Сам шестикратный чемпион мира заявил, что никогда не нарушал антидопинговые правила. В 2016 году бегун был посвящен в рыцари указом королевы Британии Елизаветы II.