22-летний Павел Свешников умер после потери сознания на Гран-при Москвы, который проходил на велотреке "Крылатское". "Он был на вираже, там и упал. Его отнесли на носилках. Подъехала машина реанимации, но его не спасли", - рассказал президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов ТАСС.

"Я обратил внимание, что он был на вираже наверху, скорости у него не было. Подумал, что он сейчас упадет, так и случилось. Его подкосило, но это не та травма, о которой мы говорим. В итоге, по ходу, ему стало плохо, и он потерял сознание на велосипеде, почему он и упал", - добавил Екимов.

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По словам главы федерации, сначала спортсмену пыталась помочь медицинская бригада, прикомандированная к соревнованиям. "Потом его на носилках вынесли на парковку. Реанимация приехала через минут 10-15. Все действия проводили уже там, но в итоге ничего не помогло", - заключил Екимов.

Свешников на чемпионате России по велоспорту на треке 2018 года занял второе место в мэдисоне, на Кубке России - 2019 стал победителем в гонке по очкам.

Заключительный день Гран-при Москвы по велотреку решили отменить из-за смерти спортсмена. Сегодня утром участники соревнований придут на велотрек, чтобы почтить память Павла Свешникова минутой молчания.