Яя Туре
 
Яя Туре
olegda88.gmail.com / DepositPhotos

Бывший полузащитник "Манчестер Сити", "Барселоны" и донецкого "Металлурга" 37-летний Яя Туре был отстранен от участия в благотворительном матче Soccer Aid, сообщает The Guardian.

Причиной исключения Туре из числа участников матча стала шутка футболиста. Игрок прислал в общий чат своей команды в WhatsApp интимный ролик с обнаженной женщиной в ванной и предложил пригласить 19 девушек легкого поведения для товарищей по команде. Другие участники команды сообщили об этом возмутительном эпизоде организаторам. В итоге звездному ветерану пришлось извиняться за скандальную шутку.

"Извиняюсь перед всеми, кто участвует в Soccer Aid, за неуместную шутку, о которой я сильно сожалею. Это было задумано как шутка, но я не проявил должного внимания к внутреннему миру других участников. Я удалил сообщения в течение нескольких минут и быстро принес извинения своей команде", - написал Туре на своей странице в Twitter.

Яя Туре - ивуарийский футболист, полузащитник. Обладатель Кубка африканских наций в составе сборной Кот-д'Ивуара. Братья Яя Туре также были профессиональными футболистами: старший брат, Коло Туре, известен по выступлениям за лондонский "Арсенал", а младший брат, Ибрагим Туре, выступал за ливанский "Сафа".