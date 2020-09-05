Бывший полузащитник "Манчестер Сити", "Барселоны" и донецкого "Металлурга" 37-летний Яя Туре был отстранен от участия в благотворительном матче Soccer Aid, сообщает The Guardian.

Причиной исключения Туре из числа участников матча стала шутка футболиста. Игрок прислал в общий чат своей команды в WhatsApp интимный ролик с обнаженной женщиной в ванной и предложил пригласить 19 девушек легкого поведения для товарищей по команде. Другие участники команды сообщили об этом возмутительном эпизоде организаторам. В итоге звездному ветерану пришлось извиняться за скандальную шутку.

Yaya Touré dropped from charity match after 'inappropriate joke' https://t.co/sXgqCH0a1W— Guardian sport (@guardian_sport) September 5, 2020

"Извиняюсь перед всеми, кто участвует в Soccer Aid, за неуместную шутку, о которой я сильно сожалею. Это было задумано как шутка, но я не проявил должного внимания к внутреннему миру других участников. Я удалил сообщения в течение нескольких минут и быстро принес извинения своей команде", - написал Туре на своей странице в Twitter.

I made an inappropriate joke that I regret deeply and want to apologise.



Please read my apology in full: pic.twitter.com/NG9CMaqFqw— Yaya Touré (@YayaToure) September 5, 2020

Яя Туре - ивуарийский футболист, полузащитник. Обладатель Кубка африканских наций в составе сборной Кот-д'Ивуара. Братья Яя Туре также были профессиональными футболистами: старший брат, Коло Туре, известен по выступлениям за лондонский "Арсенал", а младший брат, Ибрагим Туре, выступал за ливанский "Сафа".