Питерцы стали недосягаемы для конкурентов после домашней победы над московским ЦСКА

VTB League / twitter.com

Баскетболисты петербургского "Зенита" досрочно завоевали титул победителей регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, впервые в истории добившись такого успеха. Питерцы стали недосягаемы для конкурентов после домашней победы над московским ЦСКА.

Встреча в спорткомплексе "Юбилейный в Петербурге в понедельник завершилась со счетом 81:77 (23:14, 23:24, 20:11, 15:28) в пользу хозяев паркета. Самыми результативными игроками встречи стали армейцы Уилл Клайберн и Йоханнес Фойгтман, набравшие по 19 очков. У "Зенита" выделялся Томас Уилл (18).

Клуб с берегов Невы добыл 19 победу в 22 матчах. Идущие следом казанский УНИКС и ЦСКА одержали по 15 побед в 20 и 21 матче соответственно и уже не смогут вырваться вперед в оставшихся турах регулярного чемпионата, который завершится 25 апреля.

Всего команды проведут по 24 игры, в плей-офф выйдет восьмерка лучших.

⚡️ @zenitbasket - победитель регулярного чемпионата 2020/21. Впервые в клубной истории! pic.twitter.com/eTNB8WuvRW — VTB League (@VTBUL) April 5, 2021

Для "Зенита" это первый триумф в Единой лиге ВТБ, которая разыгрывается с 2008 года. Победителем турнира постоянно становился московский ЦСКА, лишь однажды в 2011 году уступив первенство подмосковным "Химкам".