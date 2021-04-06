Михаил Мархель покинул пост главного тренера сборной Белоруссии по футболу

Беларуская федэрацыя футбола / youtube.com

Михаил Мархель покинул пост главного тренера сборной Белоруссии по футболу после того, как "белакрылыя" 30 марта со счетом 0:8 уступили на выезде второму составу сборной Бельгии в матче квалификации чемпионата мира-2022. Поражение стало самым крупным в истории национальной команды.

Как сообщает пресс-служба Белорусской федерации футбола , стороны приняли взаимное решение о расторжении контракта.

"Проанализировав сложившуюся после матча с Бельгией ситуацию, я пришел к выводу, что должен покинуть пост главного тренера национальной сборной Белоруссии. Беру ответственность за поражение в Бельгии на себя. Для меня было честью возглавлять сборную, и я делал все, что мог, для достижения результата. Считаю, чтобы команда двигалась вперед, необходимы изменения", - заявил Мархель.

Михаил Мархель заступил на пост главного тренера национальной сборной 20 июня 2019 года, сменив Игоря Криушенко, под началом которого главная команда страны провалила старт отборочного турнира чемпионата Европы-2020, потерпев четыре поражения кряду.

У руля национальной команды тренер продержался в течение 1 года 289 дней - это один из самых скромных показателей продолжительности среди его коллег.