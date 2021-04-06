Экс-тренер ЦСКА Виктор Гончаренко возглавил футбольный клуб "Краснодар"

Официальный сайт ФК «Краснодар»

Белорусский специалист Виктор Гончаренко, в конце марта покинувший пост главного тренера московского ЦСКА, возглавил футбольный клуб "Краснодар". Как сообщает пресс-служба команды, контракт с 43-летним тренером рассчитан до 30 июня 2023 года.

На этом посту он сменил 37-летнего россиянина Мурада Мусаева, который подал в отставку 4 апреля после разгромного домашнего поражения в матче 24-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) от грозненского "Ахмата" (0:5).

Предыдущим клубом Гончаренко был московский ЦСКА, который белорус возглавлял с декабря 2016 года. Контракт с армейским клубом был расторгнут 22 марта. Под его руководством "красно-синие" завоевали Суперкубок России-2018 и дважды стали серебряными призерами чемпионата страны.

Ранее специалист уже работал в Краснодаре с местной "Кубанью", а до переезда в Россию возглавлял белорусский БАТЭ, с которым шесть раз выигрывал чемпионат страны.

⚡ Виктор Ганчаренко стал главным тренером "Краснодара". Белорусский специалист подписал контракт с "быками" до конца июня 2023 года.https://t.co/2DijgHF6j1 — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) April 6, 2021

Также в РПЛ он занимал должность главного тренера в "Уфе" и екатеринбургском "Урале".

В 2021 году "Краснодар" одержал одну победу в восьми матчах, вылетел из розыгрышей Лиги Европы и Кубка России. Клуб с 34 очками после 24 игр занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата России.