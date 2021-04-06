Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Сакраменто Кингз" станет первой в истории профессиональной спортивной командой, которая даст возможность игрокам получать зарплату в криптовалюте.

По информации портала Coindesk , об этом сообщил владелец клуба Вивек Ранадивей.

Ожидается, что официально он объявит о выплате зарплат в биткоинах уже на этой неделе.

"Сакраменто Кингз" активно использует криптовалюты с 2014 года. Клуб продает за биткоины многое - от билетов на матчи до хот-догов, отмечает РБК .

NEW: @SacramentoKings owner @Vivek Ranadivé said Monday that all players would be offered the option to be paid in #bitcoin.@realDannyNelson reportshttps://t.co/WpPlwbfN9A — CoinDesk (@CoinDesk) April 6, 2021

В марте 2021 года клуб НБА "Даллас Маверикс" начал продавать билеты на матчи за Dogecoin. Для обработки транзакций используется платежный сервис BitPay. Владелец команды Марк Кьюбан объяснил это решение так: "потому что мы можем".