val_th / DepositPhotos В среду на футбольных полях Европы матчами 1/8 финала возобновился после паузы, вызванной пандемией коронавируса, розыгрыш Лиги Европы УЕФА. По их итогам определились четыре четвертьфиналиста второго по значимости еврокубка

val_th / DepositPhotos

В среду на футбольных полях Европы матчами 1/8 финала возобновился после паузы, вызванной пандемией коронавируса, розыгрыш Лиги Европы УЕФА. По их итогам определились четыре четвертьфиналиста второго по значимости еврокубка.

Итальянский "Интер" вышел в следующий раунд, обыграв испанский "Хетафе" со счетом 2:0. Мячи забили Ромелу Лукаку (33') и Кристиан Эриксен (83'). На 75-й минуте 11-метровый в ворота "Интера" не реализовал Хорхе Молина. Победитель этой пары определялся в одной игре на нейтральном поле - в немецком Гельзенкирхене.

Английский "Манчестер Юнайтед" на своем поле обыграл австрийский ЛАСК (2:1) в ответной встрече 1/8 финала благодаря голам Джесси Лингарда и Антони Марсьяля. Первая игра команд завершилась со счетом 5:0 в пользу манкунианцев.

В следующем раунде англичане сыграют с датским "Копенгагеном", который дома обыграл турецкий "Истанбул Башакшехир" со счетом 3:0 и победил в двухматчевом противостоянии - 3:1.

Украинский "Шахтер" из Донецка в Киеве в ответном матче 1/8 финала крупно переиграл немецкий "Вольфсбург" со счетом 3:0 и уверенно вышел в четвертьфинал по сумме двух встреч (5:1). Отличились Жуниор Мораес (89', 90+3') и Манор Саломон (90+1'). Команды доигрывали встречу вдесятером после удалений Давид Хочолава (67') и Джона Энтони Брукса (70').

На помним, что розыгрыш Лиги Европы УЕФА, прерванный в марте из-за пандемии коронавируса, решено доиграть без зрителей в германских Кельне, Дуйсбурге, Дюссельдорфе и Гельзенкирхене. Встречи четвертьфинала пройдут 10-11 августа, полуфинала - 16-17 августа, финал запланирован на 21 августа в Кельне.