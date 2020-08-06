РФС составит рейтинг арбитров Премьер-лиги для их назначения на матчи

Moscow-Live.ru / Михаил Тихонов Виктор Кашшаи

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Вопрос назначения арбитров на матчи Российской футбольной Премьер-лиги (РПЛ) в будущем сезоне будет решаться при помощи рейтинга арбитров, который планирует вести Российский футбольный союз (РФС). Об этом сообщил журналистам глава департамента судейства РФС венгр Виктор Кашшаи.

"Мы проанализировали все 85 матчей, сыгранных в 2020 году. Сейчас у нас есть информация о выступлении судей. На основании этого будет составлен рейтинг судей, исходя из которого будут проводиться назначения на матчи. Судьи должны следовать правилам игры, рекомендациям УЕФА. После каждого тура мы будем анализировать более 100 видеороликов", - цитирует ТАСС выступление Кашшаи на судейском семинаре для журналистов.

"Так же, как и у игроков, все будет зависеть от результатов работы. Если игрок плохо работает, то он мало играет. Такой же подход будет к судьям. Если они будут плохо судить, они будут получать меньше назначений. Это как соревнование, я уже сказал об этом арбитрам. У лучших будет больше назначений, у худших - меньше", - добавил он.

Новый сезон чемпионата России среди команд Премьер-лиги начнется 8 августа. Кашшаи подчеркнул, что его департамент не может гарантировать, что в матчах не будет ошибок арбитров, поскольку на это влияет человеческий фактор.

Венгр также отметил, что в департаменте появится специалист, который будет отвечать за физическое состояние арбитров, а РФС поддержал идею об использовании часов и ремней, которые призваны отслеживать их физиологические данные.