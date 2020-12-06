Футболисты "Барселоны" со счетом 1:2 уступили "Кадису" в гостевом матче 12-го тура чемпионата Испании по футболу. В составе хозяев голами отметились Альваро Хименес (9') и Альваро Негредо (63'), еще один мяч в свои ворота отправил защитник "Кадиса" Педро Алькала (57').

"Непросто объяснить, как мы пропустили второй гол, - приводит слова главного тренера каталонского клуба Рональда Кумана Marca. - Это большой шаг назад в наших шансах на борьбу за титул. Это разочаровывает, но мы должны с этим смириться. Расстояние в 12 очков до такой сильной команды, как "Атлетико", - много".

"Барселона", набравшая 14 очков в десяти матчах, показала худший старт в первенстве страны за последние 33 года. В сезоне-1987/1988 у каталонского клуба после десяти игр в багаже было 13 очков.

Всего команды провели 25 очных встреч, "Кадис" победил в третий раз. В предыдущий раз "Кадис" обыграл "Барселону" 12 мая 1991 года (4:0).