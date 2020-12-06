Фото: glawster / commons.wikimedia.org В финском Контиолахти завершился второй этап Кубка мира по биатлону. Российские биатлонисты в очередной раз не попали на пьедестал почета

Фото: glawster / commons.wikimedia.org

В финском Контиолахти завершился второй этап Кубка мира по биатлону. Российские спортсмены в очередной раз не попали на пьедестал почета. Если учитывать концовку прошлого сезона, то без медалей соревнования наши биатлонисты остаются уже в 27-ми гонках подряд.

Отечественным антирекордом является серия из 28-ми гонок без наград, которая была зафиксирована в сезоне 2019/2020. Забавно, что после 26-ти стартов в Союзе биатлонистов России такие результаты не считали провальными.

Сборная Норвегии по биатлону победила в воскресенье в мужской эстафете. Триумфаторы не пробежали ни одного штрафного круга после восьми огневых рубежей и использовали девять дополнительных патронов.

Второе место заняла сборная Швеции (+39,2; 0+7), третье - команда Германии (+51,7; 0+8). Наш квартет в составе Матвея Елисеева, Антона Бабикова, Эдуарда Латыпова и Александра Логинова показал четвертый результат (+1.08,0; 0+7).

A flying start for the @NSSF_Biathlon men as the capture the first relay of the season. ????



???? @NSSF_Biathlon ????????

???? @SwedenBiathlon ????????

???? @skiverband ????????



You can rewatch the entire #KON20 men's relay live on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/TnsCxdFLWs— IBU World Cup (@IBU_WC) December 6, 2020

Позднее в воскресенье норвежская биатлонистка Тириль Экхофф победила в гонке преследования, преодолев десятикилометровую дистанцию без промахов на четырех огневых рубежах.

Второй стала ее соотечественница Марта Рёйселанн (+21,5 секунды, 2 промаха), третьей финишировала шведка Ханна Эберг (+35,4; 3), лучшей из россиянок оказалась Евгения Павлова, закончившая гонку 13-й (+1:45,7; 1).