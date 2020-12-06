Американский боксер Эррол Спенс защитил титулы чемпиона мира по версиям IBF и WBC в весовой категории до 66,68 кг. В 12-раундовом поединке, который состоялся в Арлингтоне (США, штат Техас), он выиграл у бывшего чемпиона мира в двух весовых категориях соотечественника Дэнни Гарсии. Все судьи отдали победу Спенсу - 116:112, 116:112, 117:111.

30-летний Спенс в пятый раз защитил титул IBF, которым владеет с мая 2017 года, когда победил британца Келла Брука нокаутом в 11-м раунде, и в первый - WBC, завоевав его в прошлом поединке в сентябре 2019 года против соотечественника Шона Портера.

Отныне в послужном списке Эррола теперь 27 побед (21 нокаутом), ни одного поражения.

Спенс вернулся на ринг спустя год после серьезной автоаварии, в которой чудом остался жив. В октябре 2019 года в Далласе автомобиль "Феррари", за рулем которого находился боксер, двигался на высокой скорости, спортсмен не справился с управлением, после чего машина несколько раз перевернулась, а Эролл вылетел из кабины.

Боксер был доставлен в больницу в тяжелом состоянии и помещен в реанимацию. В итоге Спенс обошелся без серьезных повреждений и летом 2020 года вернулся к тренировкам.