Нападающий питерского "Зенита" Себастьян Дриусси признался, что хочет покинуть российский клуб. Аргентинец, который играет в команде на позиции атакующего полузащитника, недоволен своей позицией и ролью на поле.

"Очень скучаю по "Ривер Плейт", скучаю по игре форвардом. Сильно скучаю… Играю на паршивой позиции уже три года. Устал от этого. Готов вернуться в любой момент" , - цитирует Дриусси TyC Sports.

Дриусси перешел в "Зенит" из "Ривер Плейт" в 2017 году за 15 млн евро. В нынешнем сезоне футболист сыграл 14 матчей во всех турнирах, забил один мяч и отдал две результативные передачи.

За время выступления в России форвард провел 129 встреч, забил 24 мяча и отдал 26 голевых передач.

" Зенит" (35 очков) сейчас является лидером в турнирной таблице чемпионата России, опережая московский "Спартак" (35) по дополнительным показателям.