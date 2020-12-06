Нападающий питерского "Зенита" Себастьян Дриусси признался, что хочет покинуть российский клуб. Аргентинец, который играет в команде на позиции атакующего полузащитника, недоволен своей позицией и ролью на поле.
"Очень скучаю по "Ривер Плейт", скучаю по игре форвардом. Сильно скучаю… Играю на паршивой позиции уже три года. Устал от этого. Готов вернуться в любой момент" , - цитирует Дриусси TyC Sports.
Дриусси перешел в "Зенит" из "Ривер Плейт" в 2017 году за 15 млн евро. В нынешнем сезоне футболист сыграл 14 матчей во всех турнирах, забил один мяч и отдал две результативные передачи.
За время выступления в России форвард провел 129 встреч, забил 24 мяча и отдал 26 голевых передач.
" Зенит" (35 очков) сейчас является лидером в турнирной таблице чемпионата России, опережая московский "Спартак" (35) по дополнительным показателям.
????️ Seba #Driussi, actual jugador del #Zenit, reconoció en un streaming que desea salir del club ruso y que no está conforme con su lugar en el equipo. "Hace tres años que juego en una posición de mierda", tiró. pic.twitter.com/pE2tS23nhR— TyC Sports (@TyCSports) December 5, 2020