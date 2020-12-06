Pixabay.com В датском Хернинге сборная России переиграла команду Чехии со счетом 24:22 во втором матче предварительного раунда женского чемпионата Европы по гандболу

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В датском Хернинге сборная России переиграла команду Чехии со счетом 24:22 во втором матче предварительного раунда женского чемпионата Европы по гандболу. Благодаря победе наши гандболистки досрочно обеспечили себе выход в основной раунд, так как в первом туре они оказались сильнее испанок (31:22).

Дарья Дмитриева, Юлия Манагарова, Дарья Самохина и Полина Ведехина смогли по три раза отправить мячи в ворота чешского голкипера.

"Никто из нас не думал, что это будут легкие игры, подтверждением чему и стала сегодняшняя встреча. Очень важно, что команда выглядит живой, что она сильна духом и ментально хорошо подготовлена", - сказал журналистам главный тренер сборной России Амброс Мартин.

RESULT: @rushandball ???????? are through to the main round after beating #CzechRepublic ???????? 24:22 in a close match that never let up#ehfeuro2020 #handballispassion pic.twitter.com/GcbWKKM2ei— EHF EURO (@EHFEURO) December 5, 2020

Следующий матч россиянки проведут 7 декабря против сборной Швеции. В основной раунд турнира выходят по три сильнейшие команды из четырех групп. Они будут разделены на два секстета, а в полуфинал пробьются две лучшие сборные каждого из них. Полуфиналисты турнира также получат путевки на мировое первенство 2021 года.

Добавим, что российские гандболистки ни разу не выигрывали чемпионат Европы, в 2018 году они завоевали серебро.