Автор победного гола в финальном матче первого в истории чемпионата Европы 1960 года, принесшего золото сборной СССР по футболу, Виктор Понедельник скончался на 84-м году жизни. Он был последним из остававшихся в живых триумфаторов того турнира.

Всего за национальную команду нападающий провел 29 матчей, записав на свой счет 20 мячей. Он является серебряным призером ЧЕ-1964 и участником чемпионата мира 1962 года в Чили.

Прощание с карьерой футболиста состоялось у ростовского нападающего 23 октября 1966 года в товарищеском матче советской команды со сборной ГДР (2:2). Понедельник вышел на поле столичных "Лужников" в основном составе и на пятой минуте под аплодисменты зрителей был заменен на Анатолия Бышовца.

Тот самый чемпионский гол Виктора Понедельника в ворота сборной Югославии... pic.twitter.com/nB9vxKQAaA— УЕФА (@UEFAcom_ru) December 5, 2020

После завершения карьеры Понедельник до 1969 года тренировал "Ростсельмаш", а затем принял решение стать спортивным журналистом. В 1969-1983 годах он был заведующим отделом футбола газеты "Советский спорт", а с 1984 по 1990 год работал главным редактором еженедельника "Футбол-Хоккей".

Понедельник является автором четырех книг: "Любовь моя, футбол", "Штрафная площадка", "Мяч - в ворота", "Исповедь центрального нападающего". За выдающиеся заслуги перед европейским футболом бывший нападающий сборной СССР был в 2009 году награжден Рубиновым орденом УЕФА.

В августе 2015 года у стадиона "Олимп-2", являющегося домашней ареной футбольного клуба "Ростов", был установлен памятник Понедельнику. В его честь в Ростове-на-Дону названы академия футбола при ФК СКА и спортивная школа олимпийского резерва N8.