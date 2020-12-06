Президент Федерации конного спорта России Марина Сечина переизбрана на новый срок. Первая жена главы "Роснефти" Игоря Сечина была единственным кандидатом. Выборы проходили в течение двух дней путем заочного голосования 242 делегатов.

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Сечина стала президентом ФКСР в декабре 2016 года. За это время в России прошли отборочный турнир на Олимпийские игры по конкуру и выездке "Токийский тур", чемпионат Евразии, генеральная ассамблея Международной федерации конного спорта (FEI) и международный семинар судей по выездке.

В 2019 году Сечина вошла в совет и комитет солидарности FEI. Сборная России по выездке впервые с 1992 года выступит на Олимпийских играх в командном зачете. Советником Сечиной в ФКСР является Николай Песков, сын пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Накануне сообщалось, что президентом Федерации триатлона России на безальтернативной основе стала Ксения Шойгу, которая является дочерью министра обороны России Сергея Шойгу.