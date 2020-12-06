Олимпийская чемпионка по боксу и боец смешанного стиля 25-летняя американка Кларесса Шилдс выразила готовность подраться с блогером Джейком Полом, который перед поединком Майка Тайсона и Роя Джонса нокаутировал бывшего игрока НБА Нэйта Робинсона, сообщает TMZ.
"Я надеру ему задницу. Он может выйти на ринг против меня с весом в 80 килограммов, а в конце боя будет весить 75. Ведь я выбью из него всю дурь", - заявила Кларесса.
Шилдс раскритиковала выступление Пола в поединке с непрофессиональным бойцом, так как увидела в его бою против Робинсона насмешку над самим спортом.
1 декабря Шилдс подписала контракт с Профессиональной бойцовской лигой (PFL). У спортсменки есть в коллекции два олимпийских золота и чемпионские пояса в профессиональном боксе.
https://t.co/i4Kdoi0NUu Yup, that's one of the greatest female boxers ever ... telling TMZ Sports she's ready to humble the YouTube superstar and show him what it's like to go up against a REAL fighter!!— TMZ Sports (@TMZ_Sports) December 6, 2020