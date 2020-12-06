Олимпийская чемпионка по боксу и боец смешанного стиля 25-летняя американка Кларесса Шилдс выразила готовность подраться с блогером Джейком Полом, который перед поединком Майка Тайсона и Роя Джонса нокаутировал бывшего игрока НБА Нэйта Робинсона, сообщает TMZ.

"Я надеру ему задницу. Он может выйти на ринг против меня с весом в 80 килограммов, а в конце боя будет весить 75. Ведь я выбью из него всю дурь", - заявила Кларесса.

Шилдс раскритиковала выступление Пола в поединке с непрофессиональным бойцом, так как увидела в его бою против Робинсона насмешку над самим спортом.

1 декабря Шилдс подписала контракт с Профессиональной бойцовской лигой (PFL). У спортсменки есть в коллекции два олимпийских золота и чемпионские пояса в профессиональном боксе.