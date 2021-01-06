Александр Большунов победил в гонке преследования на 15 км в итальянском Тоблахе в рамках пятого этапа лыжной многодневки "Тур де Ски"

Granada / wikipedia.org

Россиянин Александр Большунов победил в гонке преследования на 15 км классическим стилем в итальянском Тоблахе в рамках пятого этапа лыжной многодневки "Тур де Ски". Отечественные лыжники второй раз подряд заняли пять первых мест в гонке.

Отметим, то из-за пандемии коронавируса в соревнованиях не принимают участия представители целого ряда ведущих лыжных держав.

Большунов первенствовал с огромным отрывом, остановив секундомер на отметке 34 минуты 32,9 секунды. Второе место в финишном шпагате вырвал Иван Якимушкин (+55,5 секунды), третьим стал Евгений Белов (+55,6). Четвертое место занял Алексей Червоткин (+56,8), пятое - Андрей Мельниченко (+58,7).

Как и накануне в гонке с раздельным стартом, в спор сумел вмешаться лишь француз Морис Манифика (+1.01,4), занявший ту же шестую строчку итогового протокола.

Денис Спицов стал седьмым (+1.04,2), Артем Мальцев - восьмым (+1.12,1), Илья Семиков - девятым (+2.02,5), Александр Терентьев - 14-м (+2.12,4), Глеб Ретивых - 43-м (+4.47,0).

Многодневка "Тур де Ски" завершится 10 января.