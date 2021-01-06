Россия осталась без медалей молодежного чемпионата мира по хоккею

Russia Hockey / youtube.com

Сборная России по хоккею, составленная из игроков до 20 лет, уступила сверстникам из Финляндии в матче за третье место на молодежном чемпионате мира в канадском Эдмонтоне. Утешительный финал завершился победой финнов со счетом 4:1.

В составе победителей отличились Антон Лунделл (25:05, 58:32), Микко Петман (41:13), Юусо Парссинен (59:47). Гол престижа в сборной России провел Илья Сафонов (06:03). Последние две шайбы финские хоккеисты забросили в пустые ворота.

Команда Финляндии выиграла бронзовые медали турнира в седьмой раз. Сборная России на групповом этапе заняла второе место, в четвертьфинале победила Германию (2:1), а в полуфинале была разгромлена Канадой (0:5).

"Скажу от себя и от тренерского штаба сборной: ребята сделали все, что могли. Но игра всегда диктует свои условия, это ведет к ошибкам. С нашей стороны говорить о моментах, которые мы недосмотрели, преждевременно. Нужно время, чтобы все четко проанализировать. Мы все разочарованы. Но каждая команда могла оказаться на нашем месте. Сейчас важно трезво оценить ситуацию и понять, в чем мы можем быть сильнее. Не думаю, что мы кого-то из игроков можем упрекнуть", - цитирует ФХР главного тренера Игоря Ларионова.

В финале молодежного чемпионата мира по хоккею в Эдмонтоне сборная США со счетом 2:0 обыграла хозяев турнира - команду Канады. У американцев голами отметились Алекс Туркотт (13:25), Тревор Зеграс (20:32).

Канадцы в финальном матче потерпели первое поражение на домашнем турнире, где защищали титул чемпионов мира и в десятый раз стали серебряным призером МЧМ. Сборная США стала чемпионом в пятый раз.