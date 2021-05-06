Футболисты лондонского "Челси" нанесли поражение мадридскому "Реалу" в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов УЕФА и вновь устроили английский финал в главном еврокубке.

Встреча в Лондоне завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля, в составе которых отметились Тимо Вернер (28') и Мэйсон Маунт (85').

Первый матч в Мадриде завершился вничью 1:1. По сумме двух встреч в финал выходит "Челси".

В решающем матче главного еврокубка 29 мая в Стамбуле "Челси" сыграет с другим представителем чемпионата Англии - командой "Манчестер Сити", который ранее в другом полуфинале оказался сильнее французского "ПСЖ".

Для "Челси" это будет уже третий финал Лиги чемпионов, "Манчестер Сити" так далеко еще не заходил.

В восьмой раз в истории еврокубка в его решающем матче сойдутся команды из одной страны. Два клуба из Англии оспорят титул во второй раз за последние три сезона.