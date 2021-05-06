Сборная России по хоккею, составленная из игроков не старше 18 лет, обыграла сверстников из Финляндии в полуфинале чемпионата мира среди юниоров. В финале первенства планеты россиян ждут канадцы.

Полуфинальная встреча в городе Фриско (штат Техас) завершилась со счетом 6:5 в пользу сборной России, которая в середине третьего периода вела с разницей в три шайбы, после чего позволила сопернику сократить отставание до минимума.

У победителей шайбы забросили Даниил Лазутин (4'), Матвей Мичков (7'), Никита Чибриков (34', 38') и Иван Мирошниченко (44', 51'). У финнов отличились Саму Салминен (5', 51'), Вернер Миеттинен (10') и Йоаким Кемелл (47', 58'). Мичков забросил 11-ю шайбу на чемпионате мира и является лучшим бомбардиром турнира.

Россия и Финляндия ранее встречались на групповом этапе ЧМ-2021 и тогда победу в серии буллитов одержали финны (4:3).

Меньше суток до финала с канадцами. Выдыхаем, пересматриваем лучшие моменты полуфинального матча - и перезаряжаемся на главную игру турнира.

⠀#россиявмоемсердце pic.twitter.com/6vtYAE6OkL — Хоккей России (@russiahockey) May 6, 2021

В финале юниорского первенства планеты в ночь на пятницу по московскому времени россияне встретится с командой Канады, которая в другом полуфинале разгромила действующих чемпионов из Швеции со счетом 8:1.

Ранее отечественная команда юниоров восемь раз выходила в финал ЮЧМ и одержала три победы (2001, 2004, 2007). С канадцами россияне играли в решающем матче лишь однажды, в 2008 году в Казани проиграв 0:8.