www.hsrail.ru Генеральный директор дочерней компании РЖД "Скоростные магистрали" Петр Иванов

www.hsrail.ru

Кандидатом в президенты Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) от Федерации легкой атлетики Свердловской области (ФЛАСО) выдвинут генеральный директор дочерней компании РЖД "Скоростные магистрали" Петр Иванов. Выборы президента ВФЛА пройдут 30 ноября в Москве.

О выдвижении Иванова сообщил ТАСС вице-президент ФЛАСО Рафаил Карманов.

Напомним, что назначенный Кремлем авиастроитель Евгений Юрченко подал в отставку с поста президента ВФЛА 13 июля, однако продолжит исполнять свои обязанности до выборов нового главы. Он оставляет ВФЛА в более плачевном состоянии, нежели принял.

Петр Иванов с декабря 2016 года является президентом Федерации триатлона России. В разные годы он возглавлял Мосгортранс и Федеральную пассажирскую компанию, а также был замом председателя правительства Московской области. С октября 2020 года Иванов возглавляет "Скоростные магистрали".

На пост главы Всероссийской федерации легкой атлетики также претендуют олимпийская чемпионка в беге на 400 метров с барьерами Ирина Привалова, директор студенческих чемпионатов России по легкой атлетике Андрей Шляпников и спортивный менеджер Михаил Гусев.

Регионам рекомендовано выдвигать своих кандидатов на посты в руководстве ВФЛА до 15 ноября.

Напомним, что на авиастроителя Юрченко была возложена миссия по выходу из пятилетнего кризиса в отечественной легкой атлетике. С 2015 года из-за допинговых скандалов российские атлеты могут выступать на международных соревнованиях только по специальным разрешениям и сугубо в нейтральном статусе, однако в последнее время их лишили даже этих "привилегий".

За недолгий период правления Юрченко ведущие легкоатлеты страны обвиняли его в бездействии и предательстве интересов чистых спортсменов, а также просили помощи у Путина.