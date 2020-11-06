Спортивный арбитражный суд (CAS) до конца декабря вынесет решение по спору Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА), которое определит спортивную судьбу России на ближайшие четыре года. Об этом сообщает пресс-служба CAS.

Слушания в CAS по делу WADA и РУСАДА проходили с 2 по 5 ноября в швейцарской Лозанне. Большинство участников заседания присутствовали по видеосвязи в связи с пандемией коронавируса. Точные сроки публикации вердикта CAS не называет.

Если CAS примет сторону WADA, что весьма вероятно, российские спортсмены на четыре года лишатся права выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира под национальным флагом, а страна - принимать крупные международные турниры.

"Арбитражной комиссии предстоит рассмотреть дело и подготовить решение. Хотя нельзя точно предсказать, сколько времени займет этот процесс, ожидается, что стороны будут уведомлены о вердикте до конца этого года. Как только точная дата станет известна, CAS опубликует на своем сайте соответствующее информационное сообщение", - говорится в пресс-релизе.

The CAS hearing in the arbitration procedure between WADA and RUSADA has concluded



⬇️⬇️⬇️https://t.co/ui3dKAfB3f pic.twitter.com/vL0n5GEIVm— TAS-CAS Observatory (Rapporteur) (@ArbitralduSport) November 5, 2020

По настоянию российской стороны процесс был полностью закрытым для журналистов и других лиц, CAS отменил все медиа-брифинги и пресс-конференции.

Участникам процесса запрещено комментировать прения до вынесения вердикта, однако глава WADA Витольд Банька выразил удовлетворение представлением позиции агентства в Лозанне.

"Мы удовлетворены тем, как наши делегаты представили позицию организации, теперь с нетерпением ждем решения комиссии, - сказал Банька пресс-службе WADA. - Как и на любом другом этапе, мы соблюдаем надлежащие процедуры в отношении статуса соответствия РУСАДА и продолжаем эффективно решать этот сложный вопрос".

WADA awaits result of CAS hearing with Russian Anti-Doping Agency (RUSADA)



The four-day arbitration procedure between WADA and RUSADA before the Court of Arbitration for Sport (CAS) concluded today in Lausanne, Switzerland.



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Напомним, что предметом тяжбы являются беспрецедентные санкции в отношении российского спорта, вводимые WADA из-за манипуляций с базой данных Московской антидопинговой лаборатории, содержащей результаты проверки спортсменов за период с 2012 по 2015 год. Сохранение аутентичности базы являлось одним из условий восстановления РУСАДА в 2018 году. Ранее WADA выложило в открытый доступ полный отчет о манипуляциях в московской лаборатории, однако даже на фоне очевидных доказательств российская сторона продолжала отрицать все обвинения.

Бывший глава РУСАДА Юрий Ганус, чье ведомство оспорило санкции в арбитраже под давлением бывшего правительства РФ, ранее отмечал, что обжалование санкций может привести к их ужесточению, а открытые слушания могут негативно сказаться на и без того подпорченной репутации отечественного спорта.

Ранее отмечалось, что российская сторона пыталась всячески затягивать слушания, засыпая суд в Лозанне обращениями, вопросами по процедуре процесса, просьбами разъяснить что-либо и так далее, чтобы решение было принято после начала Олимпиады в Токио. В таком случае вердикт затронет Игры 2022 и 2024 годов. После переноса Олимпиады-2020 на год из-за коронавируса подобная тактика потеряла актуальность.