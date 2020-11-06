Нападающий футбольного клуба "Краснодар" Магомед-Шапи Сулейманов стал автором лучшего гола в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Он поразил ворота испанской "Севильи".

В первом тайме гостевого матча Сулейманов успешно выполнил штрафной удар с 24-х метров. Мяч после удара россиянина перелетел через стенку и попал в верхний угол ворот.

Благодаря этому голу "Краснодар" открыл счет в матче, а вскоре увеличил преимущество, но в итоге пропустил три мяча и потерпел поражение со счетом 2:3. При этом весь второй тайм "Севилья" отыграла в меньшинстве.

Помимо россиянина, на приз претендовали еще три гола: форварда "Боруссии" из Менхенгладбаха Алассан Плеа в матче с "Шахтером" (6:0), нападающего "Интера" Лаутаро Мартинес в ворота мадридского "Реала" (2:3), а также полузащитника "Порту" Луиса Диаса в матче с "Марселем" (3:0).

Добавим, что лучший гол прошлой недели был забит в ворота московского "Локомотива". При этом все три российских клуба, впервые выступающих на групповом этапе еврокубка в таком количестве, в девяти матчах не смогли одержать ни одной победы.